ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Одразу чотири області в Україні збили російські ракети: в МВС розповіли деталі

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 червня 2022 14:30
Одразу чотири області в Україні збили російські ракети: в МВС розповіли деталі Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (nvestigator)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 14 червня було збито російські ракети одразу у чотирьох областях України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

Летіли з Криму?

"Збита ракета в Чернігівській області, на Хмельниччині. На Львівщині і Тернопільщині працювало наше ППО, поки що більш детальної інформації немає", - коментує Денисенко.

При цьому він допустив, що частина ракет могла бути випущена ворогом з території окупованого Криму.

"Частина із них (обстрілів - ред.), судячи з усього була з Криму, але стосовно того, чи всі вони були з Криму поки я сказати не можу", - додав Денисенко.

Масовані запуски ракет

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській.

Після чого стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій та Тернопільській області.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Львівська область Черниговская область ПВО Тернопольская область Хмельницкая область
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає