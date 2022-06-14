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Повітряна тривога! У Тернопільській області вибухи, у Львівській та Одеській - працює ППО

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Львівська та Тернопільська область, Вівторок 14 червня 2022 13:40
Повітряна тривога! У Тернопільській області вибухи, у Львівській та Одеській - працює ППО Фото: у Тернопільській, Львівській та Одеській областях чути вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Жителі Львівської, Тернопільської та Одеської областей майже одночасно почули вибухи у своїх регіонах. Місцева влада закликає залишатися в укриттях.

Що про це відомо - в матеріалі РБК-Україна.

Львівська область

Як повідомляє місцева влада, зараз працюють Системи ППО.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова своєю чергою інформує, що звуки чути вибухів у Львівській області, однак в місті тіхо.

"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!" - пише садовий.

Тернопільська область

Тим часом мер Тернополя Сергій Надал підтвердив інформацію про вибухи.

"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - повідомляє Надал.

Згодом до жителів звернувся і голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - повідомляє Труш.

Фотографувати заборонено

У Тернопільській ОВА закликали громадян не фотографувати і не писати жодних коментарів щодо ситуації.

"Не фотографуйте і не коментуйте. Не працюйте коригувальниками вогню", - додав Труш.

Одеська область

Тим часом про роботу ППО також повідомив і мер Одеси Геннадій Труханов.

"Звуки, які ви чуєте, це працює ППО! Залишайтеся в укритті!", - пише він.

Повітряна тривога майже по всій Україні

Зазначимо, що станом на 13:45 у всіх областях, окрім Херсонської, оголошено повітряну тривогу. Залишайтеся в укриттях!

Повітряна тривога! У Тернопільській області вибухи, у Львівській та Одеській - працює ППО

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Одеса Львівська область Тернопольская область Вибух
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