Сбитие ракеты над Львовской областью: известно о пострадавших, среди них ребенок

"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный. Известно, что пострадали четыре человека. Среди них один ребенок", - пишет Козицкий.

По его словам, состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и средней тяжести.

"Запускали ракету с юго-восточного направления", - добавляет глава ОВА.

Запуски ракет по Украине

Напомним, сегодня во время воздушных тревоги, которая звучала почти по всей Украине, было сбито российские ракеты сразу в четырех областях Украины. Речь идет о Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.

Как допускают в МВД, часть ракет могла быть выпущена врагом с территории оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.