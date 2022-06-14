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Сбитие ракеты над Львовской областью: известно о пострадавших, среди них ребенок

Фото: над Львовской областью сбили ракету (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Мария Кучерявец

Обломки сбитой российской ракеты упали на кирпич во Львовской области. Из-за чего пострадали четыре человека, среди них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный. Известно, что пострадали четыре человека. Среди них один ребенок", - пишет Козицкий.

По его словам, состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и средней тяжести.

"Запускали ракету с юго-восточного направления", - добавляет глава ОВА.

Запуски ракет по Украине

Напомним, сегодня во время воздушных тревоги, которая звучала почти по всей Украине, было сбито российские ракеты сразу в четырех областях Украины. Речь идет о Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.

Как допускают в МВД, часть ракет могла быть выпущена врагом с территории оккупированного Крыма.

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Львовская областьПВОракетный удар