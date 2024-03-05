Атака хакеров ГУР на Минобороны России: сайт до сих пор не работает, серверы заблокированы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В данный момент в результате кибератаки на сервера минобороны РФ, заблокированы:

IP телефония;

Домены Минобороны РФ;

Сайт Минобороны РФ;

Серверы использующие программное обеспечение электронного документооборота.

Атака ГУР на серверы Минобороны РФ

Утром 4 марта, хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.

По словам разведчиков, украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также - массивом секретной служебной документации российского министерства.

Получен доступ к множеству данных и документов, в том числе и секретных.