Атака хакеров ГУР на Минобороны России: сайт до сих пор не работает, серверы заблокированы
Иллюстративное фото: Стало известно, какие сервисы Минобороны РФ выведены со строя (GettyImages)
Стало известно, какие сервисы Минобороны РФ выведены со строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
В данный момент в результате кибератаки на сервера минобороны РФ, заблокированы:
- IP телефония;
- Домены Минобороны РФ;
- Сайт Минобороны РФ;
- Серверы использующие программное обеспечение электронного документооборота.
Атака ГУР на серверы Минобороны РФ
Утром 4 марта, хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.
По словам разведчиков, украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также - массивом секретной служебной документации российского министерства.
Получен доступ к множеству данных и документов, в том числе и секретных.
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