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Саудівська Аравія визнала смерть Хашоггі у своєму консульстві

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 01:27
Фото: Джамаль Хашоггі (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашоггі (скріншот відео)

Саудівський король відправив у відставку заступника голови служби загальної розвідки Ахмеда Асірі

Влада Саудівської Аравії визнали смерть журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі в консульстві країни в Стамбулі та відправила у відставку заступника глави розвідки. Про це заявив генпрокурор Саудівської Аравії, передає РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал Al Ekhbariya.

Чиновник повідомив, що між Хашоггі і людьми в консульстві виник конфлікт, який призвів до смерті журналіста.

Генпрокурор також розповів, що у справі про зникнення журналіста затримано 18 громадян Саудівської Аравії, а заступник голови служби загальної розвідки генерал Ахмед Асірі, крім звільнення, також позбавлений статусу радника королівського двору.

Прокурор підкреслив, що розслідування смерті журналіста ще триває, і оголошені результати попередні.

Влада Саудівської Аравії пообіцяла притягти всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі (Туреччина). Поліція припускала, що він був убитий на території консульства.

18 жовтня Державний секретар США Майк Помпео дав Саудівській Аравії 72 години на завершення розслідування справи про вбивство журналіста.

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