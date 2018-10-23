Ердоган заявив, що вбивство журналіста Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії спланували

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Президент Туреччини запропонував судити в Стамбулі затриманих у причетності до вбивства журналіста

Вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі (Хашкаджі) в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі було спланованим. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

За його словами, зібрані переконливі докази цього. Також президент Туреччини назвав Хашкаджі "жертвою звірячого злочину".

"1 жовтня (за день до смерті Хашкаджі, - ред.) до Стамбула прибули три групи саудівських підданих. Вони пройшли в генконсульство, а також поїхали на розвідку в Белградський ліс і провінцію Ялова", - сказав Ердоган.

Крім того, за словами президента Туреччини, про спланованість вбивства свідчать факти того, що камери в консульстві Саудівської Аравії були зняті, а всі відзняті кадри були видалені з жорстких дисків.

Ердоган запропонував Ер-Ріяду судити в Стамбулі 18 заарештованих в Саудівській Аравії осіб, підозрюваних у причетності до вбивства Хашкаджі.

"Я не сумніваюся в чесності саудівського короля. Ми будемо стежити за розвитком ситуації до самого кінця", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, у вівторок, 23 жовтня, стало відомо, що тіло вбитого відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Раніше повідомлялося, що працівники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства в Стамбулі журналіста Джамаля Хашкаджі. Для цього вони підібрали схожого на нього людини, який гуляв у день вбивства по місту.

Журналіст The Washington Post Хашкаджі зник 2 жовтня після відвідин генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Разом з ним до консульства прийшла його наречена, громадянка Туреччини, але її не пустили в будівлю дипмісії. Наречена після п'яти годин очікування запитала у співробітників консульства, чому журналіста так довго не відпускають. Але в консульстві їй відповіли, що Хашкаджі вже пішов. Дівчина після такої відповіді звернулася в поліцію.

Ще протягом більше двох тижнів керівництво саудівських дипмісій в Туреччині стверджував, що журналіст залишив консульство. Також наслідний принц Саудівської Аравії в інтерв'ю агентству Bloomberg висловив упевненість в тому, що журналіст вийшов з консульства живим і його немає на території королівства.