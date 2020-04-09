Саудівська Аравія і РФ домовилися про велике скорочення видобутку нафти, - Reuters

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Мова може йти про скорочення видобутку в ОПЕК+ на 20 млн барелів на добу

Саудівська Аравія і Росія досягли угоди про велике скорочення видобутку нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в ОПЕК.

Повідомляється, що домовленості про угоду Reuters підтвердили два джерела - представники Росії та ОПЕК на переговорах. Представник картелю уточнив, що скорочення може бути на рівні 20% від світового видобутку.

Відзначимо, нафтові котирування вже відреагували на новину про угоду. Зокрема на лондонській біржі ціни на нафту північноморської марки Brent вже досягали позначки 36 доларів.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив, що Росія і Саудівська Аравія домовилися скоротити видобуток нафти. Незабаром після цього Ер-Ріяд закликав провести термінову зустріч ОПЕК +

В кінці березня ціни на нафту падали до мінімуму з 2002 року. Рекордне падіння нафтових котирувань стало відповіддю на зрив угоди про скорочення видобутку, яку повинні були укласти на попередньому саміті ОПЕК +. Після того, як Москва відмовилася піти на скорочення видобутку, Ер-Ріяд оголосив цінову війну на нафтовому ринку. Крім того, ціни падали в результаті падіння попиту на нафту у зв'язку з пандемією коронавірусу.

