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Трамп сподівається на скорочення видобутку нафти в РФ і Саудівській Аравії

Новини » Фінансова криза 2020     02.04.2020 - 17:52
Трамп сподівається на скорочення видобутку нафти в РФ і Саудівській Аравії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп домовився про скорочення видобутку провідними виробниками нафти

Президент США Дональд Трамп розраховує на скорочення видобутку нафти в Російській Федерації та Саудівської Аравії. Про це він повідомив в Twitter за підсумками переговорів.

Зокрема, Трамп повідомив, що провів переговори наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, який до цього розмовляв з російським президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я чекаю і сподіваюся, що вони скоротять видобуток приблизно на 10 мільйонів барелів, і, можливо, істотно більше. Якщо це станеться, буде відмінно для нафтогазової галузі", - додав Трамп.

Трамп сподівається на скорочення видобутку нафти в РФ і Саудівській Аравії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вартість російської нафти Urals впала до 10,54 доларів за барель, мінімального рівня з березня 1999 року. У зв'язку з падінням цін, витрати на доставку, оплату експортного мита і деякі інші витрати перевищують середню вартість Urals. Таким чином, з понеділка, 30 березня, ціна російської нафти залишається від'ємною.

Зазначимо, після попередньої заяви Трампа ціни на нафту марки підскочили до 26,5 доларів за барель. Американський президент оголосив, що найближчим часом з'явиться угода, яка призведе до завершення нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією.

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Новини України Російська ФедераціянефтькризисСаудовская АравияДональд Трамп
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