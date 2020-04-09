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Ціни на нафту ростуть перед самітом ОПЕК+

Новини » Фінансова криза 2020     09.04.2020 - 10:59
Ціни на нафту ростуть перед самітом ОПЕК+
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Скорочення видобутку може досягти 15 млн барелів на добу при падінні попиту на 30 млн барелів

Ціни на нафту ростуть у четвер, 9 квітня, на очікуваннях, що найбільші світові виробники нафти погодяться скоротити видобуток в умовах, коли галузь зіткнеться з коронавірусним падінням світового попиту на нафту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,2% до 33,25 доларів за барель. Ф'ючерси на сиру нафту WTI подорожчали на 3,3 до 25,9 доларів за барель.

Поки залишаються сподівання, що заплановані на четвер переговори ОПЕК+ будуть більш успішними, ніж березнева зустріч, яка закінчилася розвалом пакту про скорочення видобутку і подальшої цінової війною між Саудівською Аравією і Росією на тлі обвалу попиту, викликаного пандемією коронавірусу.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, в тому числі Росія - група, відома як ОПЕК+, - збираються провести в четвер нараду в режимі відеоконференції.

Надії на угоду про скорочення від 10 до 15 млн барелів на добу зросли після того, як в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Росія готова скоротити видобуток на 1,6 млн барелів на добу, а міністр енергетики Алжиру заявив, що очікує "плідної" зустрічі.

Однак з урахуванням того, що нафта втратила половину своєї вартості з початку року, а прогноз попиту на нафту впаде до 30%, аналітики скептично ставляться до того, наскільки ефективним буде зниження ОПЕК+ для підвищення цін.

Як повідомляло РБК-Україна, країни ОПЕК+ перенесли на 9 квітня, екстрений саміт по скороченню видобутку нафти, який раніше планувалося провести на 6 квітня.

Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі 2020 року. Такого рівня не було з початку 2002 року.

Ціни на нафту відновили зростання в надії на угоду ОПЕК+ Ціни на нафту зростають в надії на скорочення видобутку
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