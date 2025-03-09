Трамп об остановке помощи Украине: она все равно может не выжить

Президент США Дональд Трамп высказался о приостановке военной помощи Украине. Отвечая на вопрос он заявил, что Украина может не выжить в любом случае, даже при продолжении поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В ходе интервью Трампа спросили, сможет ли он смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить, на что он сказал следующее. "Ну, она может не выжить в любом случае, но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого нужны двое. Послушайте, этой войны не должно было произойти, но она произошла. Так что теперь мы застряли в том, что для этого нужны двое. Так что теперь мы застряли в этом беспорядке", - сказал Трамп.