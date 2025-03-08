Зеленский о встрече с США в Джидде: сделаем все, чтобы интересы Украины были учтены

Украина рассчитывает, что переговоры с США в Саудовской Аравии будут результативными. А украинские интересы - учтенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении .

"Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены - учтены так, как нужно", - подчеркнул президент.

Как уже ранее рассказывал Зеленский, украинскую делегацию будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

На этот раз в видеообращении он добавил, что на переговоры также поедут еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, но не уточнил, кто именно.

