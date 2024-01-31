Саудовская Аравия возобновила переговоры об оборонном сотрудничестве с США

Отмечается, что в начале января в городе Алула на северо-западе Саудовской Аравии состоялись переговоры между де-факто правителем, 38-летним наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и группой сенаторов США.

На повестке дня было возобновление предыдущих переговоров об оборонном пакте, который также включал бы историческую связь между Саудовской Аравией и Израилем.

Агентство отмечает, что Мухаммед бин Салман все еще видит возможности для большего сотрудничества с США, несмотря на возмущение арабского мира из-за военных ударов Израиля по Сектору Газа и массовой гибели палестинского гражданского населения.

Главным камнем преткновения в переговорах является то, что Саудовская Аравия принципиально отстаивает идею создания независимого государства для палестинцев, против чего решительно выступает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Саудовская Аравия и США имеют общий интерес - противодействовать группировке хуситов в Йемене, с которой Мухаммед бин Салман пытается заключить мирное соглашение после десятилетнего противостояния. Сейчас США и союзники наносят авиаудары по позициям хуситов в ответ на постоянные атаки кораблей в Красном море, что негативно влияет на мировую торговлю.

"Наследный принц Саудовской Аравии заинтересован в восстановлении и укреплении оборонных связей с Вашингтоном. Демонстрация того, что Саудовская Аравия является безопасным местом, несмотря на окружающие конфликты, становится все более актуальной, поскольку страна пытается привлечь в страну некоторые из крупнейших мировых корпораций, инвесторов и туристов, что является частью амбициозного плана по трансформации саудовской экономики", - пишет Bloomberg.

Директор программы обороны и безопасности в вашингтонском Институте Ближнего Востока Билал Сааб отметил, что одним из первоочередных приоритетов для бин Салмана и саудовского руководства, является убедить президента США Джо Байдена ослабить или отменить замораживание продажи наступательных вооружений для пополнения запасов ракет, бомб и высокоточных боеприпасов. Санкции были введены против королевства три года назад.

По словам Сааба, эти вооружения "уже привязаны к США". Вашингтон выполняет роль главного поставщика оружия для Саудовской Аравии, а большинство систем вооружений в королевстве - американского производства.

"Саудовская Аравия твердо убеждена, что нет жизнеспособных альтернатив отношениям с Вашингтоном в сфере обороны и безопасности", - отметил исполнительный директор аналитического центра "Фонд защиты демократий" Марк Дубовиц, который является близким к израильским, саудовским и американским чиновникам, участвующим в переговорах о нормализации отношений.

Он также сказал, что учитывая сложности, связанные с необходимостью формирования в Израиле правительства, готового поддержать решение о двух государствах для палестинцев, укрепление американо-саудовских оборонных отношений может быть единственным возможным шагом в краткосрочной перспективе. По его словам, сейчас саудовское послание всем американским официальным лицам звучит так: "Мы нуждаемся в Америке, а Америка нуждается в нас".

Переговоры между Саудовской Аравией и Израилем

Официально Саудовская Аравия не имеет дипломатических отношений с Израилем, однако 10 сентября 2023 года израильские дипломаты впервые официально посетили страну для участия в заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

7 октября после нападения террористической исламистской группировки ХАМАС из Сектора Газа, Эр-Рияд призвал к "немедленному прекращению эскалации, защите гражданского населения и самоконтролю". В МИД страны сообщили, что война началась "в результате продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав".

14 октября Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем, посредником в которых выступали Соединенные Штаты.

Обострение на Ближнем Востоке

Переговоры между США и Саудовской Аравией возобновляются на фоне атаки беспилотника на американскую военную базу "Башня 22" на северо-востоке Иордании. В результате удара погибли трое и получили ранения около 40 военнослужащих.

Министр обороны Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку. Президент США Джо Байден уже определился с ответными мерами на удар.

По данным агентства Bloomberg, удар в Иордании будет иметь более решительную реакцию, чем все другие операции США с момента начала войны Израиля с ХАМАС в Секторе Газа.

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