Грузинская авиакомпания и не только. Зеленский ввел в действие санкции СНБО: список
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.
Возобновление авиасообщения из России в Грузию
16 мая Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией. Через некоторое время Аэропорт Тбилиси принял первый за четыре года самолет из России, в результате чего в городе начались протесты, которые продолжали усиливаться. В частности местных возмутил приезд в страну дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Между тем лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акцию протеста "ксенофобией".
Физические лица:
- руководители казанского завода "Электроприбор";
- руководители Пермского национального исследовательского политехнического университета;
- Латыпов Марат Раисович - начальник МЧС по Башкортостану;
- Алексей Суслопаров - гендиректор "Прокси Технолоджи". Компания, разрабатывающая системы обнаружения и подавления дронов;
- Вадим Волковицкий - русский военный деятель, генерал-лейтенант запаса;
Юридические лица
- руководство "Научно-производственное предприятие "Салют", производящее корабельные радары;
- акционерное общество "Авиаремонт";
- "Болховский завод полупроводниковых приборов".
- "Высоковский механический завод";
- "Научно-исследовательский институт стали";
- "Ростовский оптико-механический завод".
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