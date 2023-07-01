Грузинская авиакомпания и не только. Зеленский ввел в действие санкции СНБО: список

В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

Возобновление авиасообщения из России в Грузию

16 мая Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией. Через некоторое время Аэропорт Тбилиси принял первый за четыре года самолет из России, в результате чего в городе начались протесты, которые продолжали усиливаться. В частности местных возмутил приезд в страну дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Между тем лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акцию протеста "ксенофобией".

Физические лица:

руководители казанского завода "Электроприбор";

руководители Пермского национального исследовательского политехнического университета;

Латыпов Марат Раисович - начальник МЧС по Башкортостану;

Алексей Суслопаров - гендиректор "Прокси Технолоджи". Компания, разрабатывающая системы обнаружения и подавления дронов;

Вадим Волковицкий - русский военный деятель, генерал-лейтенант запаса;

Юридические лица