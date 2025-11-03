В Саратове гремели взрывы: под ударом был местный НПЗ, зафиксирован пожар

В ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые сообщения о взрывах появились примерно в 00:50 по киевском времени. Как писал Telegram SHOT, сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельс (Саратовская область РФ).

"Мощные взрывы в небе начали раздаваться в районе часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области", - сообщал SHOT.

Спустя небольшой промежуток времени в соцсетях стали появляться первые кадры последствий. Паблики утверждают, что под ударом дронов оказался местный НПЗ.

Позже некоторые Telegram каналы стали сообщать, что в районе установки АВТ-6 (которая, видимо, на территории объекта), зафиксирован пожар.

В то же время заявляется, что еще один дрон не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции. Причиной тому стала антидроновая сетка.