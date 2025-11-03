ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Саратове гремели взрывы: под ударом был местный НПЗ, зафиксирован пожар

Понедельник 03 ноября 2025 04:04
UA EN RU
В Саратове гремели взрывы: под ударом был местный НПЗ, зафиксирован пожар Фото: під атакою невідомих дронів була Саратовська область (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые сообщения о взрывах появились примерно в 00:50 по киевском времени. Как писал Telegram SHOT, сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельс (Саратовская область РФ).

"Мощные взрывы в небе начали раздаваться в районе часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области", - сообщал SHOT.

Спустя небольшой промежуток времени в соцсетях стали появляться первые кадры последствий. Паблики утверждают, что под ударом дронов оказался местный НПЗ.

Позже некоторые Telegram каналы стали сообщать, что в районе установки АВТ-6 (которая, видимо, на территории объекта), зафиксирован пожар.

В то же время заявляется, что еще один дрон не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции. Причиной тому стала антидроновая сетка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Валерий Саратов НПЗ Пожар
Новости
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН