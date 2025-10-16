ua en ru
Атака неизвестных дронов на Саратов и Волгоград: что вывели из строя

Россия, Четверг 16 октября 2025 08:30
Атака неизвестных дронов на Саратов и Волгоград: что вывели из строя Иллюстративное фото: аэродром "Энгельс" (российские СМИ)
Автор: Марина Балабан

В течение ночи в Саратове гудели сирены воздушной тревоги и работало ПВО. В Волгоградской области горела подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В течение всей ночи на 16 октября в российском Саратове гудели сирены воздушной тревоги и были слышны взрывы. В городе работало ПВО.

Местные жители писали о неизвестных летательных аппаратах, похожих на БПЛА, в небе.

Также сообщалось, что некоторые дроны улетали на Самарскую область.

О "массированной атаке" на энергетические объекты Волгоградской области сообщил губернатор.

По его словам, в результате падения обломков неизвестного беспилотника произошел пожар на подстанции ЛЭП "Балашовская". Несколько близлежащих населенных пунктов остались без электроснабжения.

Подстанция обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Атаки на Саратовскую область

В Саратовской области находится аэродром "Энгельс" - именно с него Россия поднимает самолеты Ту-95 и Ту-160 для ракетных ударов по Украине.

Периодически город атакуют неизвестные дроны.

Например, БпЛА били по стратегическим объектам в Саратове и Энгельсе в июне 2025 года. Местные жители тоже сообщали о звуках взрывов, работе ПВО и пожарах. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

