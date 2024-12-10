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В Саратовской области дроны атаковали военный аэродром

Вторник 10 декабря 2024 11:05
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В Саратовской области дроны атаковали военный аэродром Иллюстративное фото: в Саратовской области дроны атаковали военный аэродром 10 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Неизвестные дроны атаковали военный аэродром в Саратовской области, что в России. Сейчас последствия атаки пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Медуза".

Как заявил глава региона Роман Бусаргин, российская ПВО якобы остановила атаку беспилотников на военный аэродром в Саратовской области.

По его словам, разрушений и пострадавших "предварительно нет". Однако других подробностей он не привел.

Стоит заметить, что российское Министерство обороны не сообщало о сбитых беспилотниках над Саратовской областью.

Не первые атаки в Саратовской области

В начале ноября мы писали о том, что в российском городе Саратов возможен прилет. В местном аэропорту были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Тогда губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об угрозе атаки дронов.

А за несколько дней до источника РБК-Украина сообщали о том, что Главное управление разведки Минобороны атаковало нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Также мы писали о том, что по данным Службы внешней разведки, три российских НПЗ частично остановили работу. Причиной тому стал незаконченный ремонт. Россияне не смогли завершить ремонтные работы в октябре из-за санкций.

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Валерий Саратов Война в Украине Атака дронов
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