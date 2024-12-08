Прячет от ATACMS. Россия перекинула самолеты Су на аэродром "Энгельс", - Defense Express

Соответствующие выводы можно сделать из свежих спутниковых снимков от 7 декабря 2024 года, которые опубликовал OSINT-специалист MT_Anderson на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Engels-2 Air Base

50cm from 7 December 2024, 11:31 UTC



First time since the full scale invasion started that I've seen a substantial presence of fighters at Engels-2



Appears to be 9x Su-34 & 2x Su-27/30 (experts?)



A few Tu-95 & Tu-160 along with the decoys also visible pic.twitter.com/F6IEAC2ewA — MT Anderson (@MT_Anderson) December 7, 2024

В первую очередь следует отметить, что на аэродроме в настоящее время находится ряд единиц авиационной техники. Среди них два реальных стратегических бомбардировщика Ту-160 и один макет или рисунок. Кроме того, замечены четыре реальных самолета Ту-95МС и еще три, которые являются нарисованными или макетными моделями.

Также на снимках зафиксированы три военно-транспортных самолета: один Ан-12 и два Ил-76. Однако самым главным является присутствие девяти фронтовых бомбардировщиков Су-34. Кроме них, еще заметны два истребителя, которые относятся к классу Су-27 или Су-30.

Для сравнения, в сентябре этого года на авиабазе "Энгельс" наблюдалось меньшее количество самолетов, в основном бомбардировщики, такие как Ту-22, Ту-95 и Ту-160, а также, вероятно, тот же Ан-12. Еще раньше, в марте, на этой базе присутствовали только Ту-95 и Ту-160, всего около восьми единиц авиации.

Возвращаясь к Су-34, важно подчеркнуть, что аэродром "Энгельс" расположен примерно в 600 километрах от границ Украины. Это может означать, что Россия выбрала эту локацию как одно из мест размещения своих фронтовых бомбардировщиков. То есть такой шаг, вероятно, продиктован желанием обезопасить авиацию после того, как Соединенные Штаты дали согласие на использование дальнобойного оружия, включая ракеты ATACMS, для ударов по целям на территории РФ.