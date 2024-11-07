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Три российских НПЗ частично остановились: разведка назвала причины

Москва, Четверг 07 ноября 2024 13:09
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Три российских НПЗ частично остановились: разведка назвала причины Фото: в России остановились три НПЗ (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Три нефтеперерабатывающих завода в России частично остановили работу из-за санкций. Россияне не смогли завершить ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки в Facebook.

Как отмечает разведка, остановка НПЗ окажет негативное влияние на внутренние объемы нефтепереработки, выполнение экспортных обязательств, ухудшит ситуацию с поставкой горючего на внутренний рынок и увеличит затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий.

Объем нефтеперерабатывающих мощностей при простое составит 1,8-2 млн тонн в месяц.

Служба внешней разведки отмечает, что причина простоя НПЗ - это ограниченный доступ к западному оборудованию и компонентам в результате международных санкций и невозможность замещения иностранных запчастей, необходимых для технического обслуживания и модернизации.

"Фактически российская программа импортозамещения не дала существенных результатов. Собственно, российские производители оборудования обеспечивают лишь около 30-45% потребностей рынка и только в некоторых компонентах (насосы, компрессоры, реакторы и т.п.)", - говорится в сообщении.

По данным разведки, России также не удалось заменить оборудование китайскими технологиями.

Атаки на НПЗ в России

Украинские защитники провели десятки операций против НПЗ и нефтебаз на территории РФ и на оккупированных территориях Украины. Силы обороны "охотятся" на объекты, снабжающие топливом оккупационные войска.

К примеру, в ночь на 1 сентября в Москве был атакован нефтеперерабатывающий завод. По словам мэр Москвы, атака дронов вызвала пожар в "отдельном техническом помещении" предприятия.

После удара Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил перегонку нефти.

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НПЗ Российская Федерация
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