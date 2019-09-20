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САП завершило розслідування справи про розкрадання 98 млн грн УЗ

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 15:49
САП завершило розслідування справи про розкрадання 98 млн грн УЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновники протягом 2016-2017 років проводили закупівлі палива за завищеними цінами

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) завершила розслідування у відношенні розкрадання понад 98 млн гривень ПАТ "Укрзалізниця" в результаті закупівлі пального за завищеними цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Повідомляється, що обвинувальний акт стосовно шести осіб, яких підозрюють у розкраданні коштів, був направлений до Вищого антикорупційний суд України (ВАКС).

"Серед обвинувачених 4 посадові особи філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця" та 2 керівника приватних комерційних установ, задіяних у незаконному заволодінні коштами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 2016-2017 років службові особи "Ліски" зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами "Укрзалізниці" в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання флотського мазуту і дизельного палива у ТОВ "Скела Терциум". Проте фактично зазначені матеріали не поставлялися до паромам, для потреб яких укладалися договори поставки палива, ні до орендованим резервуарів.

Також РБК-Україна повідомляло, що НАБУ повідомило про підозру свідку у справі заводу "Краян". Його звинувачують у відмові від дачі свідчень у справі про заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету міста Одеси під час придбання будівель ВАТ ХК "Краян".

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