НАБУ повідомило про підозру свідку по справі заводу "Краян"

Фото: завод "Краян" (facebook.com.sap.gov.ua)

Свідок двічі відмовився давати показання

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру свідку у справі заводу "Краян" за відмову від надання показань. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що в суді повідомили про підозру одному зі свідків у справі за фактом заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету міста Одеси під час придбання будівель ВАТ ХК "Краян".

"Прибувши за викликом до Національного бюро та перебуваючи в службовому кабінеті детективів, вказана особа, посилаючись на статтю 63 Конституції України, відмовилась давати показання у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, свідок також, посилаючись на ту ж статтю Конституції України, відмовився давати показання під час розгляду кримінального провадження у Малиновському районному суді Одеси.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.1 ст. 385 Кримінального кодексу України (відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язки). Вказана стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". Пізніше стало відомо, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.

Як повідомляло РБК-Україна, керівник САП Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок у справі купівлі будівлі заводу "Краян".