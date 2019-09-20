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САП завершило расследование дела о хищении 98 млн грн УЗ

Новости » Общество    20.09.2019 - 15:49
САП завершило расследование дела о хищении 98 млн грн УЗ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники на протяжении 2016-2017 годов проводили закупки топлива по завышенным ценам

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) завершила расследование в отношении хищения более 98 млн гривен ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении шести лиц, которых подозревают в хищении средств, был направлен в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

"Среди обвиняемых 4 должностные лица филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и 2 руководителя частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами", - говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении 2016-2017 годов служебные лица "Лиски" злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами "Укрзализныци" в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению флотского мазута и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум". Однако фактически указанные материалы не поставлялись ни к паромам, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни к арендованным резервуарам.

Также РБК-Украина сообщало, что НАБУ сообщило о подозрении свидетелю по делу завода "Краян". Его обвиняют в отказе от дачи показаний по делу о завладении 92 млн грн местного бюджета города Одессы во время приобретения зданий ОАО ХК "Краян".


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