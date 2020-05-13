САП заочно оголосила обвинувальний акт Онищенку

Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Наступне судове засідання призначили на 14 травня

У середу, 13 травня, на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екс-нардепу Олександру Онищенку у "газовій справі". Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Facebook.

Так, сьогодні відбулося перше засідання ВАКС по суті у "газовій справі". На засіданні прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акту Онищенку та його фінансовому директору.

Крім того, на засіданні й сторона обвинувачення, і один із захисників виступили зі вступними промовами. Наступне засідання відбудеться 14 травня, на ньому з промовами виступлять інші два захисники.

Зазначимо, 21 січня ВАКС дозволив розглядати справу Онищенка заочно, без присутності обвинувачених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд доручив забезпечити екс-нардепа Онищенка безкоштовним адвокатом. Особисті захисники Онищенка ігнорували засідання суду, чим зривали підготовче засідання.

Як відомо, Онищенко звинувачується в організації "газових схем". Зараз екс-нардеп перебуває в Німеччині, де його затримали за запитом українських правоохоронних органів. Проте німецька сторона до сьогодні не винесла рішення про екстрадицію Онищенка.