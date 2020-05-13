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САП заочно оголосила обвинувальний акт Онищенку

Новини » Політика     13.05.2020 - 17:58
САП заочно оголосила обвинувальний акт Онищенку
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Наступне судове засідання призначили на 14 травня

У середу, 13 травня, на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екс-нардепу Олександру Онищенку у "газовій справі". Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Facebook.

Так, сьогодні відбулося перше засідання ВАКС по суті у "газовій справі". На засіданні прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акту Онищенку та його фінансовому директору.

Крім того, на засіданні й сторона обвинувачення, і один із захисників виступили зі вступними промовами. Наступне засідання відбудеться 14 травня, на ньому з промовами виступлять інші два захисники.

САП заочно оголосила обвинувальний акт Онищенку

Зазначимо, 21 січня ВАКС дозволив розглядати справу Онищенка заочно, без присутності обвинувачених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд доручив забезпечити екс-нардепа Онищенка безкоштовним адвокатом. Особисті захисники Онищенка ігнорували засідання суду, чим зривали підготовче засідання.

Як відомо, Онищенко звинувачується в організації "газових схем". Зараз екс-нардеп перебуває в Німеччині, де його затримали за запитом українських правоохоронних органів. Проте німецька сторона до сьогодні не винесла рішення про екстрадицію Онищенка.

Теги Новини України Олександр Онищенкообвинительный актСАП
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