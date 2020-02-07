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Німеччина може екстрадувати Онищенка до травня, - Холодницький

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 15:34
Німеччина може екстрадувати Онищенка до травня, - Холодницький
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Онищенку передадуть повістку у рамках міжнародної правової допомоги

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) направить в Німеччину повістку колишньому народному депутату Олександру Онищенку. Про це під час прес-конференції повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За його словами, це буде зроблено "в рамках міжнародної правової допомоги".

"Наступне засідання відкладено на травень... Сподіваємося, що до цього часу вже пан Онищенко буде екстрадований і відпаде потреба в заочному переслідуванні", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд попросив німецькі органи вручити екс-нардепу Олександру Онищенку повістку на судове засідання. На сьогодні суд також чекає на рішення про його екстрадицію. Підготовче судове засідання по справі Онищенко призначено на 10:00 4 травня.

Також РБК-Україна повідомляло, що колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурорів про здійснення спеціального судового засідання щодо Олександра Онищенка. 29 листопада колишнього народного депутата за запитом Національного антикорупційного бюро України затримали в Німеччині.

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Новини України Олександр ОнищенкоНазар ХолодницкийСАП
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