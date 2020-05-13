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САП заочно объявила обвинительный акт Онищенко

Новости » Политика     13.05.2020 - 17:58
САП заочно объявила обвинительный акт Онищенко
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Следующее судебное заседание назначили на 14 мая

В среду, 13 мая, на заседании Высшего антикоррупционного суда огласили обвинительный акт экс-нардепу Александру Онищенко в "газовом деле". Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Так, сегодня состоялось первое заседание ВАКС по сути в "газовом деле". На заседании прокурор огласил краткое изложение обвинительного акта Онищенко и его финансовому директору.

Кроме того, на заседании и сторона обвинения, и один из защитников выступили со вступительными речами. Следующее заседание состоится 14 мая, на нем с речами выступят другие два защитника.

САП заочно объявила обвинительный акт Онищенко

Отметим, 21 января ВАКС разрешил рассматривать дело Онищенко заочно, без присутствия обвиняемых.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд поручил обеспечить экс-нардепа Онищенко бесплатным адвокатом. Личные защитники Онищенко игнорировали заседания суда, чем срывали подготовительное заседание.

Как известно, Онищенко обвиняется в организации "газовых схем". Сейчас экс-нардеп находится в Германии, где его задержали по запросу украинских правоохранительных органов. Однако немецкая сторона до сегодня не вынесла решение об экстрадиции Онищенко.

Теги Новости Украины Александр Онищенкообвинительный актСАП
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