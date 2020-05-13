САП заочно объявила обвинительный акт Онищенко

Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Следующее судебное заседание назначили на 14 мая

В среду, 13 мая, на заседании Высшего антикоррупционного суда огласили обвинительный акт экс-нардепу Александру Онищенко в "газовом деле". Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Так, сегодня состоялось первое заседание ВАКС по сути в "газовом деле". На заседании прокурор огласил краткое изложение обвинительного акта Онищенко и его финансовому директору.

Кроме того, на заседании и сторона обвинения, и один из защитников выступили со вступительными речами. Следующее заседание состоится 14 мая, на нем с речами выступят другие два защитника.

Отметим, 21 января ВАКС разрешил рассматривать дело Онищенко заочно, без присутствия обвиняемых.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд поручил обеспечить экс-нардепа Онищенко бесплатным адвокатом. Личные защитники Онищенко игнорировали заседания суда, чем срывали подготовительное заседание.

Как известно, Онищенко обвиняется в организации "газовых схем". Сейчас экс-нардеп находится в Германии, где его задержали по запросу украинских правоохранительных органов. Однако немецкая сторона до сегодня не вынесла решение об экстрадиции Онищенко.