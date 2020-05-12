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Справу Онищенка призначено до розгляду, заочний процес стартує 13 травня

Новини » Політика     12.05.2020 - 16:01
Справу Онищенка призначено до розгляду, заочний процес стартує 13 травня
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

ВАКС почне розглядати "газову справу" завтра

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив справу Олександра Онищенка (колишнього нардепа) до розгляду по суті, судовий процес розпочнеться 13 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що сьогодні у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання у так званій "газовій справі" Онищенка та його фінансового директора.

Також повідомляється, ВАКС закрив кримінальне провадження в частині фіктивного підприємництва, оскільки стаття була декриміналізована. На сьогодні Онищенку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів) і так далі.

"За результатами підготовчого засідання суд призначив зазначену справу до розгляду по суті. Дата засідання - 10:00 13 травня 2020", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ВАКС доручив забезпечити Онищенка безкоштовним адвокатом, оскільки його захисники ігнорували засідання суду, чим зривали підготовче засідання.

Онищенко звинувачується в організації "газових схем". На сьогодні він знаходиться в Німеччині, де затриманий за запитом української сторони. Однак німецька сторона досі не винесла рішення про його екстрадицію. Онищенко покинув країну влітку 2016 року.

Теги Новини України Олександр Онищенкоантікоррупційний судгазовое дело
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