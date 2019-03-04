САП повідомила про підозру екс-директору "Спецтехноекспорту"

Фото: Назар Холодницький (РБК-Украина)

Чиновника підозрюють у причетності до злочинної схеми розтрати коштів

Керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру колишньому директору "Спецтехноекспорт", причетному до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба САП.

У прес-службі повідомляють, що також повідомлено про підозру ще чотирьом чинним та колишнім високопосадовцям "Спецтехноекспорт". Їх підозрюють у змові розтрати майна, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

"Колишній директор "Спецтехноекспорт", із залученням своїх заступників, директора департаменту та завідувача сектору цього підприємства, організував злочинну схему розтрати належних державі в особі державного підприємства "Завод 410 ЦА" коштів та виведення їх закордон на користь іноземної юридичної особи", - йдеться у повідомленні САП.

Так, у ході виконання зовнішньоекономічного контракту на постачання продукції військового призначення, укладеного ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" як розпорядником майна ДП "Завод 410 ЦА" з Міністерством оборони Індії, вищевказана посадова особа, шляхом підписання відповідної угоди, залучила до його супроводження агента (посередника) - компанію-резидента Об’єднаних Арабських Еміратів.

"Згідно з умовами цієї угоди агент як комерційний посередник взяв на себе зобов’язання здійснити від імені, в інтересах, за рахунок та під контролем ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" заходи (надати послуги) з метою укладення (організації укладення) та подальшого виконання вищевказаного контракту", - йдеться у повідомленні.

За такі послуги з рахунку дочірнього підприємства на рахунок іноземного агента протягом 2015 року було перераховано належні ДП "Завод 410 ЦА" державні кошти в сумі 2,2 млн доларів. Внаслідок протиправних дій службових осіб "Спецтехноекспорт" та безпідставного перерахунку агенту коштів за ненадані послуги, державі в особі ДП "Завод 410 ЦА" спричинено матеріальні збитки на суму еквівалентну 55,5 млн гривень.

"Наразі зазначені особи, у тому числі колишній та нинішній директори дочірнього підприємства, затримані в порядку, передбаченому ст.208 КПК України. До суду готуються клопотання про обрання їм запобіжних заходів, пов‘язаних з триманням під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Як писало РБК-Україна раніше, глава держави підтримав призупинення повноважень Олега Гладковського.

Відзначимо, що розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з другом і діючий директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданнях в оборонному комплексі України.