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Гладковський оголосив про припинення повноважень в РНБО

Новини » Політика    26.02.2019 - 13:38
Гладковський оголосив про припинення повноважень в РНБО
Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Гладковський також звернувся до правоохоронців після звинувачень у розкраданнях

Після виходу журналістського розслідування про причетність першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського до розкрадань в оборонному комплексі він ініціював припинення своїх повноважень. Про це він повідомив "Інтерфакс-Україна", передає РБК-Україна.

У заяві він зазначив, що звертається до Головної військової прокуратури та НАБУ з проханням перевірити факти, викладені в розслідуванні програми "Наші гроші".

"На час перевірки правоохоронними органами цього питання звертаюся з проханням призупинити мої повноваження як першого заступника секретаря РНБО і голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю", - йдеться в заяві Гладковського.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що Гладковський і "Укроборонпром" можуть подати в суд на журналістів програми "Наші гроші".

В "Укроборонпромі" вже заявили, що журналістське розслідування містить маніпуляції. А інформація про причетність Гладковського і керівництва концерну до розкрадань взята з закритих даних кримінальних справ.
 

Заступник секретаря РНБО і голова "Укроборонпрому" причетні до розкрадань в "оборонці", - розслідування
Новини України РНБОрозкрадання
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