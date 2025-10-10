ua en ru
"Правки Лозового": САП просит арест прокурора, который требовал 3,5 млн долларов взятки

Украина, Пятница 10 октября 2025 15:19
"Правки Лозового": САП просит арест прокурора, который требовал 3,5 млн долларов взятки Иллюстративное фото: САП просит арестовать прокурора с залогом 8 млн гривен (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Прокурору Офиса генпрокурора инкриминируют подстрекательство к предоставлению 3,5 млн долларов взятки за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Прокурор САП будет настаивать на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 8 млн гривен залога.

В Высшем антикоррупционном суде было запланировано заседание. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения прокурору Офиса Генпрокурора. Его вместе с двумя адвокатами уличили в подстрекательстве к даче взятки в размере 3,5 миллиона долларов.

Деньги якобы предлагали за закрытие уголовного производства по так называемым "правкам Лозового", которое расследует НАБУ.

Что такое "правки Лозового"

В 2018 году народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой инициировал изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Они предусматривали сокращение сроков досудебного расследования: для тяжких и особо тяжких преступлений - до 18 месяцев, преступлений средней тяжести - до 12 месяцев, а уголовных проступков - до 6 месяцев. Если за это время подозреваемый не установлен, производство должно быть закрыто.

Напомним, антикоррупционные органы разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров САП и судей ВАКС.

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

Кроме того, САП и НАБУ разоблачили 6 участников преступной организации, которая действовала на Черновицкой таможне. Убытки от ее деятельности достигают 290 млн грн.

