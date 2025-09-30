ua en ru
Убытки на сотни миллионов: на Черновицкой таможне разоблачили масштабную преступную схему

Вторник 30 сентября 2025 13:04
Убытки на сотни миллионов: на Черновицкой таможне разоблачили масштабную преступную схему Фото: на Черновицкой таможне разоблачили масштабную преступную схему (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

САП и НАБУ разоблачили 6 участников преступной организации, которая действовала на Черновицкой таможне. Убытки от ее деятельности достигают 290 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram САП.

Следствием установлено, что в состав преступной организации входили 11 человек, в том числе бывшие начальник таможни (экс-депутат Черновицкого облсовета), еще два руководителя таможни и 8 физических лиц.

Участниками преступной организации был введен ряд схем уклонения от уплаты таможенных платежей, реализация которых нанесла ущерб на общую сумму почти 290 млн грн в виде неуплаченных налогов.

Так, в течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на румынско-украинской границе грузовыми автомобилями ввозились коммерческие товары на основании поддельных документов, что приводило к применению низких ставок ввозной пошлины, в частности нулевых. В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые.

При этом руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия".

Эти схемы действовали длительное время, а участники вели себя цинично и вызывающе. Когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их жестокое избиение.

На сегодня один из организаторов преступной схемы и трое его сообщников полностью признали свою виновность. Согласно условиям утвержденного судом соглашения о признании виновности соорганизатор возместил государству ущерб в сумме 83 млн грн. Всего в государственный бюджет и на помощь ВСУ перечислено около 180 млн гривен.

Масштабные схемы на таможнях

Напомним, 9 июля на таможнях ряда областей Украины проводятся масштабные обыски. К работе были привлечены СБУ, Офис генерального прокурора, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности.

В частности, в Киеве правоохранители задержали топ-чиновника Государственной таможенной службы из-за схем с военнообязанными и нелегальными мигрантами.

Позже стало известно, что Служба безопасности разоблачила преступные схемы на таможнях в четырех областях Украины. Так, в Киеве на взятке задержан заместитель директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы. По материалам дела, чиновник "зарабатывал" на уклонистах и иностранных мигрантах.

Также двух инспекторов Закарпатской таможни задержали при попытке незаконной переправки военнообязанного за границу. По договоренности побег должен был стоить 8 тысяч долларов.

