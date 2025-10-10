"Правки Лозового": САП просить арешт прокурора, який вимагав 3,5 млн доларів хабара
Прокурору Офісу генпрокурора інкримінують підбурювання до надання 3,5 млн доларів хабаря за закриття кримінального провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).
Прокурор САП наполягатиме на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 8 млн гривен застави.
У Вищому антикорупційному суді було заплановане засідання. Суд мав розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу прокурору Офісу Генпрокурора. Його разом із двома адвокатами викрили у підбурюванні до надання хабаря в розмірі 3,5 мільйона доларів.
Гроші нібито пропонували за закриття кримінального провадження за так званими “правками Лозового”, яке розслідує НАБУ.
Що таке "правки Лозового"
У 2018 році народний депутат від "Радикальної партії" Андрій Лозовий ініціював зміни до Кримінального процесуального кодексу. Вони передбачали скорочення строків досудового розслідування: для тяжких і особливо тяжких злочинів - до 18 місяців, злочинів середньої тяжкості - до 12 місяців, а кримінальних проступків - до 6 місяців. Якщо за цей час підозрюваного не встановлено, провадження має бути закрите.
