"Правки Лозового": САП просить арешт прокурора, який вимагав 3,5 млн доларів хабара

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Прокурор САП наполягатиме на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 8 млн гривен застави.

У Вищому антикорупційному суді було заплановане засідання. Суд мав розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу прокурору Офісу Генпрокурора. Його разом із двома адвокатами викрили у підбурюванні до надання хабаря в розмірі 3,5 мільйона доларів.

Гроші нібито пропонували за закриття кримінального провадження за так званими “правками Лозового”, яке розслідує НАБУ.

Що таке "правки Лозового"

У 2018 році народний депутат від "Радикальної партії" Андрій Лозовий ініціював зміни до Кримінального процесуального кодексу. Вони передбачали скорочення строків досудового розслідування: для тяжких і особливо тяжких злочинів - до 18 місяців, злочинів середньої тяжкості - до 12 місяців, а кримінальних проступків - до 6 місяців. Якщо за цей час підозрюваного не встановлено, провадження має бути закрите.