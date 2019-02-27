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Антикорупційний комітет розпочав розгляд розслідування щодо Гладковського

Новини » Політика    27.02.2019 - 16:00
Антикорупційний комітет розпочав розгляд розслідування щодо Гладковського
Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

На засіданні присутній журналіст Денис Бігус та представник державного концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко

Комітет з питань запобігання корупції Верховної ради розпочав розгляд фактів, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо корупції у оборонній сфері, передає кореспондент РБК-Україна.

На засіданні присутній журналіст Денис Бігус та представник державного концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко, а також представники СБУ та ДФС.

"Першим питанням пропоную поставити розгляд оприлюднених у журналістському розслідуванні "Наші гроші" фактів корупції у сфері діяльності Державного концерну "Укроборонпром" за безпосередньої участі першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Гладковського О.Б", - заявив голова комітету.

Нагадаємо, журналістка програми "Наші гроші" Леся Іванова опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази. Після цього Гладковський оголосив про припинення повноважень в РНБО. 

Відзначимо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що ГПУ вже давно веде розслідування по розкраданню в оборонному секторі.

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