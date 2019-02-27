Луценко прокоментував розслідування журналістів про корупції в обороні

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко відзначив, що ГПУ наразі чекає результатів перевірки НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ вже давно веде розслідування по розкраданню в оборонному секторі. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Луценка, ГПУ "вже було на фініші", коли журналісти програми "Наші гроші" опублікували розслідування про розкрадання в оборонному секторі, в якому фігурує перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

"ГПУ веде розслідування по цій справі. Журналістське розслідування зявилось в той момент коли ми вже були на фініші", - сказав він.

Луценко відзначив, що ГПУ наразі чекає результатів перевірки НАБУ.

Зокрема, ГПУ було встановлено, що контрабандні запчастини для військової техніки поставлялися з Росії на завод Кузня на Рибальському і були успішно були встановлені на бронетранспортери.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України почало розслідувати можливу причетність першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та керівництва "Укроборонпрому" до розкрадання в оборонному секторі. Повідомляється, що за результатами аналізу фактів, викладених у журналістському розслідуванні Лесі Іванової, в НАБУ встановили, що частина описаних відомостей про корупцію в оборонній сфері вже розслідується бюро.

Відзначимо, в журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.