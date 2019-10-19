САП може оскаржити запобіжний захід Гладковському

Фото: Олег Гладковський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про оскарження зменшення розміру застави

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не виключили можливість оскарження запобіжного заходу для колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського. Про це заявив прокурор САП Юрій Олефір, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за словами судді Вищого антикорупційного суду, повний текст ухвали рішення щодо обрання запобіжного заходу Гладковському буде оприлюднено 21 жовтня.

У свою чергу прокурор у справі зазначив, що повний текст рішення буде містити мотиваційну частину із поясненням обрання саме такої застави. Адже прокуратура наполягала на розмірі застави у 100 мільйонів гривень.

"Застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, про який ми просили. Ми ознайомимось з повним текстом ухвали, ознайомимось з мотивами, якими суд керувався про визначення саме такого розміру застави. Якщо вони будуть обґрунтовані, можливо, ми не будемо подавати апеляційну скаргу. Разом з тим, подивимось, якщо вони не відповідатимуть... тоді вже в нас будуть підстави для оскарження", - пояснив Олефір.

Нагадаємо, захист Гладковського анонсував внесення застави 21 жовтня.

"Для внесення застави є певна процедура. Скоріше всього, що до понеділка він буде утримуватись (під вартою, - ред.). У понеділок зранку, якщо буде застава, сподіваюсь, зранку будуть її вносити", - зазначив адвокат Гладковського Руслан Волинець.

Так, сьогодні ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з правом внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Гладковського затримали 17 жовтня за спробу покинути Україну. За даними НАБУ, йому відмовили в вильоті з аеропорту "Бориспіль", після чого екс-чиновник був затриманий у ресторані.

Слідство зазначає, що на посаді в РНБО чиновник використовував вплив, щоб забезпечити оборонне державне замовлення своїй компанії "Богдан Моторс".