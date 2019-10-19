САП может обжаловать меру пресечения Гладковскому

Фото: Олег Гладковский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет об обжаловании уменьшения размера залога

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не исключили возможность обжалования меры пресечения для бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Об этом заявил прокурор САП Юрий Олефир, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по словам судьи Высшего антикоррупционного суда, полный текст постановления решения об избрании меры пресечения Гладковскому будет обнародован 21 октября.

В свою очередь прокурор по делу отметил, что полный текст решения будет содержать мотивационную часть с объяснением выбора именно такого залога. Ведь прокуратура настаивала на размере залога в 100 млн гривен.

"Применена мера пресечения - содержание под стражей, о котором мы просили. Мы ознакомимся с полным текстом постановления, ознакомимся с мотивами, которыми суд руководствовался об определении именно такого размера залога. Если они будут обоснованы, возможно, мы не будем подавать апелляционную жалобу. Вместе с тем, посмотрим, если они не соответствуют... тогда уже у нас будут основания для обжалования", - пояснил Олефир.

Напомним, защита Гладковского анонсировала внесение залога 21 октября.

"Для внесения залога есть определенная процедура. Скорее всего, что до понедельника он будет содержаться (под стражей, - ред.). В понедельник утром, если будет залог, надеюсь, утром будут ее вносить", - отметил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

Так, сегодня ВАКС избрал Гладковскому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с правом внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Гладковского задержали 17 октября при попытке покинуть Украину. По данным НАБУ, ему отказали в вылете из аэропорта "Борисполь", после чего экс-чиновник был задержан в ресторане.

Следствие отмечает, что на должности в СНБО чиновник использовал влияние, чтобы обеспечить оборонный государственный заказ своей компании "Богдан Моторс".