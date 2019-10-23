Арахамія і Дубінський пройдуть детектор брехні в прямому ефірі

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Через скандал з хабарами Арахамія і Дубінський пройдуть перевірку на поліграфі

З-за скандалу з можливим підкупом нардепів глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету, нардеп Олександр Дубінський в прямому ефірі пройдуть детектор брехні. Про це у коментарі РБК-Україна сказав Арахамія.

Арахамія заявив, що саме він став ініціатором перевірки на детекторі брехні.

"Я людина, яка запропонувала проходження перевірки, щоб уникнути всіх звинувачень. Хоча, я сам до цього закону не маю ніякого відношення, але я сказав, що якщо є люди, які соромляться проходити поліграф, я своїм власним прикладом покажу і не будуть соромитися", - заявив Арахамія.

За його словами, перевірка на поліграфі відбудеться сьогодні о 20:00 і займе 2-3 години.

"Тому в прямому ефірі я взагалі не розумію, як це можна пройти. Тому що до цього я вже проходив поліграф кілька разів і знаю, що це таке. А Дубінський в перший раз це робить, і тому він хоче з цього зробити онлайн-трансляцію . І нехай, мені все одно. Ми будемо проходити, а він організовує процес ", - додав Арахамія.

Крім того, він розповів, коли будуть відомі результати проходження перевірки на поліграфі.

"Це залежить від поліграфолога. Зазвичай, коли він перевіряє, то потрібно приблизно годину на обробку результатів тестування", - зазначив Арахамія.

Підкреслимо, що нардеп Дубінський анонсував, що перевірка на поліграфі пройде в прямому ефірі.

Відзначимо, сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через можливі хабарі в фінансовому комітеті Ради, які нібито отримали нардепи від "Слуги народу". Скандал розгорівся після того, як стало відомо, що Офіс президента запідозрив 11 нардепів в отриманні хабарів за те, щоб вони зірвали підготовку антикорупційного законопроекту, і вимагав пройти детектор брехні.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції Євгенія Кравчук заявила, що керівництво фракції проведе зустріч з членами фінансового комітету до перевірки на поліграфі. За її словами, на цій зустрічі мали визначитися, чи можливо в даній ситуації застосовувати детектор брехні.