ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

САП і НАБУ підозри Богдану не готують, - Холодницький

Новини » Політика    25.10.2019 - 01:50
САП і НАБУ підозри Богдану не готують, - Холодницький
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна/Віталій Носач)

Холодницький заявив, що інформація про підозри Богдану є неправдою

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький зазначив, що підозри керівнику Офісу Президента Андрію Богдану не готують. Про це Холодницький сказав в ефірі телепрограми "Право на владу".

Також він зазначив, що такої підозри не готують і в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

"САП і НАБУ такої підозри не готує... Генпрокурор може відповісти, але я думаю, що це не правда", - прокоментував Холодницький заяви у ЗМІ про начебто можливу підозру Богдану.

Нагадаємо, джерела в Генеральній прокуратурі України повідомили РБК-Україна, що Управління спецрозслідувань ГПУ розглядало можливість вручення підозри голові Офісу президента України Андрію Богдану. Зокрема, розслідується його причетність до порушень закону під час роботи в уряді Миколи Азарова.

Відзначимо, раніше вийшло журналістське розслідування про те, що Богдан у 2013 році брав участь в переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом.

Додамо, президент України Володимир Зеленський розповів, чому не звільняє Богдана, враховуючи скандали і неоднозначність його фігури.

Кілька депутатів "Слуги народу" звернулись у САП щодо перевірки САП і НАБУ не мають відношення до проведення перевірки депутатів на поліграфі
Новини України НАБУСАПБогдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся