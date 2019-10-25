САП і НАБУ підозри Богдану не готують, - Холодницький

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна/Віталій Носач)

Холодницький заявив, що інформація про підозри Богдану є неправдою

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький зазначив, що підозри керівнику Офісу Президента Андрію Богдану не готують. Про це Холодницький сказав в ефірі телепрограми "Право на владу".

Також він зазначив, що такої підозри не готують і в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

"САП і НАБУ такої підозри не готує... Генпрокурор може відповісти, але я думаю, що це не правда", - прокоментував Холодницький заяви у ЗМІ про начебто можливу підозру Богдану.

Нагадаємо, джерела в Генеральній прокуратурі України повідомили РБК-Україна, що Управління спецрозслідувань ГПУ розглядало можливість вручення підозри голові Офісу президента України Андрію Богдану. Зокрема, розслідується його причетність до порушень закону під час роботи в уряді Миколи Азарова.

Відзначимо, раніше вийшло журналістське розслідування про те, що Богдан у 2013 році брав участь в переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом.

Додамо, президент України Володимир Зеленський розповів, чому не звільняє Богдана, враховуючи скандали і неоднозначність його фігури.