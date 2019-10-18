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САП буде просити про 100 млн гривень застави для Гладковського

Новини » Політика    18.10.2019 - 19:44
САП буде просити про 100 млн гривень застави для Гладковського
Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Судове засідання відбудеться сьогодні у Вищому антикорупційному суді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) клопотатиме про запобіжний захід для Олега Гладковського у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 100 млн гривень. Про це РБК-Україна повідомили у правохоронних органах.

Як зазначається, судове засідання у справі Гладковського відбудеться сьогодні, 18 жовтня, у Вищому антикорупційному суді.

"Судове засідання відбудеться сьогодні у Вищому антикорупційному суді. Прокуратура просиме суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 100 мільйонів гривень" , - повідомило джерело.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, Олег Гладковський намагався вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", проте прикордонники його не випустили. Потім його затримали співробітники Національного антикорупційного бюро України.

Пізніше у відомстві повідомили, що затримали Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

18 жовтня НАБУ вручило підозру колишньому заступник секретаря РНБО Гладковському. Слідство встановило, що він використовував надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди компанією, в якій він є власником, а саме - ВАТ "Автомобільна компанія" Богдан Моторс".

Крім того, детективи НАБУ встановили, що Гладковський не задекларував доходи дружини, які були отримані від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва - мова йде про доходи в розмірі близько 150 тис. доларів.

Пізніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Гладковському можуть вже сьогодні, 18 жовтня, обрати запобіжний захід.

У ВАКС сумніваються, що справу Гладковського розглянуть сьогодні НАБУ і САП попросять заарештувати Гладковського з можливістю застави
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