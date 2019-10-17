НАБУ назвало причину затримання Гладковського

Фото: Олег Гладковський (з відкритих джерел)

Подробиці затримання Гладковського поки не повідомляються

Національне антикорупційне бюро України затримало Олега Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook.

Повідомляється, що колишній перший заступник секретаря РНБО затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

"Слідчі дії тривають. Зараз це вся інформація, яку ми можемо повідомити, з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі - пізніше", - додали в НАБУ.

Фото: затримання Гладковського (112.ua)

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від НАБУ і Державного бюро розслідувань доповіді про розслідування щодо топ-корупціонерів. Особливу увагу він приділив злочинам в системі "Укроборонпрому", в одному з яких можливим фігурантом проходить Олег Гладковський. Раніше в журналістському розслідуванні йому приписували організацію схеми з постачання деталей за завищеними цінами.

У березні НАБУ проводило обшуки за місцем проживання Гладковського. Крім того, за даними ЗМІ, в корупційних схемах брав участь його син.