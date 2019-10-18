Гладковському можуть обрати запобіжний захід вже сьогодні, - Рябошапка

Фото: Олег Гладковський (з відкритих джерел)

Генпрокурор не виключає арешт Гладковського до кінця дня

Запобіжний захід затриманому Олегу Гладковському, колишньому заступнику секретаря РНБО України, можуть обрати вже сьогодні. Про це на засіданні комітету Верховної ради з забезпечення правоохоронної діяльності заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Рябошапка зазначив, що напередодні був затриманий Гладковський.

"Сьогодні було повідомлено про підозру. Сьогодні має бути розглянуте питання про обрання запобіжного заходу", - заявив генпрокурор.

Відзначимо, за даними Telegram-каналу NABU Daily by Олег Новіков, Національне антикорупційне бюро і САП будуть клопотати про взяття Гладковського під варту з альтернативою застави.

У коментарі РБК-Україна в антикорупційних органах не змогли підтвердити цю інформацію.

"Коли ми отримаємо дозвіл на інформацію, тоді зможемо її повідомити", - повідомили РБК-Україна.

Нагадаємо, за версією слідства, Гладковський використовував посаду в РНБО для одержання неправомірної вигоди в інтересах своєї компанії "Богдан Моторс". Йдеться про те, що він нібито вплинув на включення в державне оборонне замовлення закупівлю вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у свого дочірнього підприємства.

Крім того, детективи НАБУ встановили, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва - мова йде про доходи в розмірі близько 150 тис. доларів.