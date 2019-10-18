САП будет просить о 100 млн гривен залога для Гладковского

Фото: Олег Гладковский (УНИАН)

Судебное заседание состоится сегодня в Высшем антикоррупционном суде

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет ходатайствовать о мере пресечения для Олега Гладковского в виде тримення под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщили в правоохранительных органах.

Как отмечается, судебное заседание по делу Гладковского состоится сегодня, 18 октября, в Высшем антикоррупционном суде.

"Судебное заседание состоится сегодня в Высшем антикоррупционном суде. Прокуратура просиме суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен" , - сообщил источник.

Напомним, в четверг, 17 октября, Олег Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", однако пограничники его не выпустили. Затем его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Позже в ведомстве сообщили, что задержали Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

18 октября НАБУ вручило подозрение бывшему заместитель секретаря СНБО Гладковському. Следствие установило, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в которой он является собственником, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс".

Кроме того, детективы НАБУ установили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, которые были получены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева - речь идет о доходах в размере около 150 тыс. долларов.

Позже генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Гладковському могут уже сегодня, 18 октября, избрать меру пресечения.