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НАБУ і САП попросять заарештувати Гладковського з можливістю застави

Новини » Політика    18.10.2019 - 17:50
НАБУ і САП попросять заарештувати Гладковського з можливістю застави
Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Гладковський зможе вийти під заставу

Антикорупційні органи попросять заарештувати Олега Гладковського, колишнього заступника секретаря РНБО, з альтернативою застави. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, НАБУ і САП попросять Вищий антикорупційний суд застосувати до затриманого запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, 17 жовтня Олег Гладковський намагався вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", проте прикордонники його не випустили. Потім приїхали співробітники Національного антикорупційного бюро України і затримали його.

Пізніше у відомстві повідомили, що затримали Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

18 жовтня НАБУ вручило підозру колишньому заступник секретаря РНБО Гладковському. Слідство встановило, що він використовував надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди компанією, в якій він є власником, а саме - ВАТ "Автомобільна компанія" Богдан Моторс".

Крім того, детективи НАБУ встановили, що Гладковський не задекларував доходи дружини, які були отримані від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва - мова йде про доходи в розмірі близько 150 тис. доларів.

Пізніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Гладковському можуть вже сьогодні, 18 жовтня, обрати запобіжний захід.

НАБУ вручило підозру Гладковському
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