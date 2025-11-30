ua en ru
Санкции ударили по ключевой отрасли экономики РФ: в разведке раскрыли подробности

Воскресенье 30 ноября 2025 13:36
Санкции ударили по ключевой отрасли экономики РФ: в разведке раскрыли подробности Фото: санкции ударили по ключевой отрасли экономики РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лесопромышленный комплекс Российской Федерации погружается в глубокий кризис на фоне европейских и американских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

"Санкции, введенные Западом после полномасштабного вторжения в Украину, продолжают душить ключевые секторы российской экономики, превращая экспортно-ориентированные отрасли в жертву глобальной изоляции", - отметили в разведке.

Так, среди них лесопромышленный комплекс - некогда один из опорных столпов сырьевого экспорта Москвы - сталкивается с катастрофическим спадом, который, по прогнозам, лишь ускорится в ближайшие месяцы.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин признал, что при сохранении или усилении текущих экономических условий тенденция на спад будет стремительно усиливаться, превращая отрасль в очередной символ экономической деградации кремля.

В худшем сценарии - с действующей ключевой ставкой, жесткой монетарной политикой и санкциями - производство обвалится еще на 20-30 %. Сегменты пиломатериалов, фанеры и целлюлозы уже обречены на спад из-за нехватки сырья, технологий и рынков.

Вторичные и третичные санкции закрывают лазейки в Китае и Азии, заставляя сокращать мощности и увольнять работников.

По данным разведки, экспорт комплекса упал до 9,8 млрд долларов против пика в 2021 году, отражая бойкот и логистические барьеры. Лесозаготовка едва держится: в 2025-м - максимум 180 млн куб. м - против 188 млн в 2023-м и 194,6 млн в 2022-м. Этот спад сигнализирует о все более глубокой рецессии сырьевой модели России.

Санкции ЕС против России

Напомним, в октябре Европейский Союз официально одобрил новый - уже 19-й - пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Кроме того, ЕС уже начал подготовку нового санкционного пакета против России. Среди других ограничений рассматриваются санкции против союзного россиянам режима в Беларуси.

Также недавно сообщалось, что ЕС рассматривает новые ограничительные меры против тех, кто обеспечивает работу так называемого "теневого флота" российских танкеров. Цель этих действий - дальнейшее ограничение доходов Москвы, которые она использует для финансирования войны против Украины.

