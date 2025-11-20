ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС готовит новый удар по "теневому флоту" России: Bloomberg рассказал детали

Четверг 20 ноября 2025 14:59
UA EN RU
ЕС готовит новый удар по "теневому флоту" России: Bloomberg рассказал детали Фото: высокий представитель ЕС Кая Каллас (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский Союз рассматривает новые ограничительные меры против тех, кто обеспечивает работу так называемого "теневого флота" российских танкеров. Цель этих действий - дальнейшее ограничение доходов Москвы, которые она использует для финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе в четверг, планируют усилить давление на страны, регистрирующие эти суда ("государства флага"), а также обсудить новые механизмы контроля.

По словам источников, знакомых с планами, новые меры могут стать частью юбилейного, 20-го пакета санкций ЕС.

Борьба с обходом санкций

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом встречи подчеркнула важность этого вопроса.

"Мы обсудим, что еще мы можем сделать с "теневым флотом", поскольку это действительно влияет на доходы России для финансирования этой войны", - заявила она.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, страны-члены предлагают различные подходы. Польша выступает за новые правила и координацию, в частности по сложному вопросу о том, имеют ли органы власти полномочия подниматься на борт таких судов. Варшава также предлагает привлекать к ответственности портовые и прибрежные государства.

Между тем Дания предложила создать "более эффективный" черный список теневого флота, который бы обновлялся автоматически, а не ждал принятия каждого нового пакета санкций.

В ЕС отмечают, что дипломатическая работа со странами, которые предоставляют свои флаги российским танкерам, уже была "в значительной степени успешной", заставив многие из них снять суда с регистрации.

"Теневой флот" РФ

Россия продолжает наращивать свой "теневой флот" для экспорта энергоносителей в обход санкций: по подсчетам, к нему уже принадлежит каждый шестой танкер в мире (около 17% глобального рынка). В основном это списанные суда, исчерпавшие свой срок эксплуатации и скрывающиеся под флагами нейтральных стран.

Однако угроза не ограничивается только экологическими рисками или нелегальной продажей нефти. В частности, эти танкеры стали инструментом гибридной войны, используясь Кремлем как платформы для атак и шпионажа в европейских водах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация теневой флот
Новости
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте