ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России: достанется и Лукашенко
Европейский Союз начал подготовку нового, уже 20-го санкционного пакета против России. Среди прочих ограничений ЕС рассматривает санкции против союзного россиянам режима в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Издание отмечает, что подготовку 20-го пакета обсуждали 8 ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционного союза Мария Луис Альбукерке.
Новые санкции кроме России будут направлены на союзный россиянам режим в Беларуси. В частности литовский министр попросил ЕС обратить внимание на Минск при формировании нового санкционного пакета.
Предлагается привести санкции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в соответствие с действующими санкциями, введенными против России. Также предлагается ввести новые ограничения - этот процесс сейчас находится на ранней стадии.
"Мы работаем с третьими странами, поскольку среди них есть такие, которые способствуют обходу санкций", - отметила Альбукерке.
Новые санкции против России и их влияние
Напомним, 23 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о новом санкционном пакете против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные компании России - "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.
В тот же день Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Новые ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.
Уже в начале ноября министерство финансов России было вынуждено признать, что нефтегазовые доходы Кремля сократились на 27% в годовом сравнении. Также значительный удар получили подсанкционные нефтяные компании - потеряв миллиарды долларов капитализации. Параллельно обвалился экспорт РФ в Китай, а Индия начала отказываться от российской нефти.