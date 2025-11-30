Санкції вдарили по ключовій галузі економіки РФ: у розвідці розкрили подробиці

Лісопромисловий комплекс Російської Федерації занурюється у глибоку кризу на фоні європейських та американських санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

"Санкції, запроваджені Заходом після повномасштабного вторгнення в Україну, продовжують душити ключові сектори російської економіки, перетворюючи експортно-орієнтовані галузі на жертву глобальної ізоляції", - зазначили у розвідці.

Так, серед них лісопромисловий комплекс – колись один з опорних стовпів сировинного експорту Москви – стикається з катастрофічним спадом, який, за прогнозами, лише прискориться в найближчі місяці.

Заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Михайло Юрін визнав, що за збереження чи посилення поточних економічних умов тенденція на спад стрімко посилюватиметься, перетворюючи галузь на черговий символ економічної деградації кремля.

У гіршому сценарії – з чинною ключовою ставкою, жорсткішою монетарною політикою та санкціями – виробництво обвалиться ще на 20-30 %. Сегменти пиломатеріалів, фанери та целюлози вже приречені на спад через брак сировини, технологій та ринків.

Вторинні й третинні санкції закривають лазівки в Китаї та Азії, змушуючи скорочувати потужності та звільняти працівників.

За даними розвідки, експорт комплексу впав до 9,8 млрд доларів проти піку у 2021 році, відображаючи бойкот і логістичні бар'єри. Лісозаготівля ледь тримається: у 2025-му – максимум 180 млн куб. м – проти 188 млн у 2023-му та 194,6 млн у 2022-му. Цей спад сигналізує про все глибшу рецесію сировинної моделі Росії.