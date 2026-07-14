В России произошел масштабный цифровой сбой: не работают GitHub, Google и Apple
В России зафиксировали масштабный цифровой сбой – пользователи массово жалуются на полную недоступность репозиториев GitHub, поисковика Google и официального сайта компании Apple.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Хабр .
Блокировка GitHub
Самый сильный удар получило сообщество программистов и инженеров. Популярная платформа для хостинга ИТ-проектов и совместной разработки GitHub полностью перестала функционировать на территории России из-за локальных провайдеров.
Главные последствия технической блокировки платформы :
- Официальный сайт проекта не открывается и выдает ошибку соединения;
- Пользователи упустили возможность подключаться к удаленным репозиториям;
- Консольная утилита Git полностью заблокирована и не может выполнять синхронизацию кода.
Согласно международной странице глобального статуса GitHub, все серверы платформы работают в штатном режиме, а технические проблемы фиксируются исключительно у пользователей с российскими IP-адресами.
Ограничения Google и масштабные сбои на сайте Apple
Параллельно с изоляцией платформы для разработчиков в России возникли серьезные проблемы с доступом к главной странице и поисковой системе Google.
В то же время, другие сопутствующие платформы компании, среди которых облачное хранилище Photos, почтовый клиент Gmail, магазин приложений Google Play и офисные сервисы Документов, продолжают работать без дополнительных ограничений.
Глобальный статус работоспособности Google также демонстрирует 100% стабильность во всем мире.
Дополнительно в России зафиксировали масштабный сбой в работе ресурсов компании Apple. Официальный сайт Apple.com перестал открываться или загружается с критическими ошибками у клиентов большинства крупных российских провайдеров.
При этом внутренняя инфраструктура американского бренда работает стабильно - портал для разработчиков Apple Developer и специализированный сайт отслеживания статусов компании остаются полностью доступными.