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В России произошел масштабный цифровой сбой: не работают GitHub, Google и Apple

12:02 14.07.2026 Вт
2 мин
Официальные мониторинговые каналы заявляют, что ничего не происходит
aimg Ольга Завада
В России произошел масштабный цифровой сбой: не работают GitHub, Google и Apple GitHub и поисковик Google легли в РФ без глобальных сбоев (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В России зафиксировали масштабный цифровой сбой – пользователи массово жалуются на полную недоступность репозиториев GitHub, поисковика Google и официального сайта компании Apple.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Хабр .

Блокировка GitHub

Самый сильный удар получило сообщество программистов и инженеров. Популярная платформа для хостинга ИТ-проектов и совместной разработки GitHub полностью перестала функционировать на территории России из-за локальных провайдеров.

Главные последствия технической блокировки платформы :

  • Официальный сайт проекта не открывается и выдает ошибку соединения;
  • Пользователи упустили возможность подключаться к удаленным репозиториям;
  • Консольная утилита Git полностью заблокирована и не может выполнять синхронизацию кода.

Согласно международной странице глобального статуса GitHub, все серверы платформы работают в штатном режиме, а технические проблемы фиксируются исключительно у пользователей с российскими IP-адресами.

Читайте больше: Российские приложения исчезли из App Store: Apple убрала VK, Дзен и Одноклассники

Ограничения Google и масштабные сбои на сайте Apple

Параллельно с изоляцией платформы для разработчиков в России возникли серьезные проблемы с доступом к главной странице и поисковой системе Google.

В то же время, другие сопутствующие платформы компании, среди которых облачное хранилище Photos, почтовый клиент Gmail, магазин приложений Google Play и офисные сервисы Документов, продолжают работать без дополнительных ограничений.

Глобальный статус работоспособности Google также демонстрирует 100% стабильность во всем мире.

Дополнительно в России зафиксировали масштабный сбой в работе ресурсов компании Apple. Официальный сайт Apple.com перестал открываться или загружается с критическими ошибками у клиентов большинства крупных российских провайдеров.

При этом внутренняя инфраструктура американского бренда работает стабильно - портал для разработчиков Apple Developer и специализированный сайт отслеживания статусов компании остаются полностью доступными.

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