Telegram частично перестал работать по всему миру
Короткие ссылки Telegram в доменной зоне .me перестали работать по всему миру из-за блокировки со стороны реестра Черногории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурсы по отслеживанию работы социальных сетей.
Что именно произошло
По предварительным данным, реестр Черногории, управляющий доменной зоной .me, заблокировал домен t.me.
Поэтому короткие ссылки Telegram не открываются в браузерах.
Проблема касается исключительно веб-версий и переходов по ссылкам в браузерах.
Фото: пользователи сообщают о перебоях в работе мессенджера (downdetector.com.ua)
Работает ли сам мессенджер
Несмотря на сбои в работе доменного имени, сам сервис остается полностью доступным для пользователей. Десктопная версия программы и мобильные приложения Telegram продолжают работать в штатном режиме - блокировка затронула только веб-ресурс, использующий доменную зону Черногории.
Напомним, полная блокировка Telegram в Украине не поможет окончательно решить проблему вербовки граждан враждебными спецслужбами – такой шаг может дать лишь временный эффект. Об этом заявлял заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов, по словам которого 82% раскрытых терактов были совершены завербованными через Telegram людьми.
Ранее за ограничение работы мессенджера также высказывались министр внутренних дел Игорь Клименко и глава офиса президента Кирилл Буданов, однако не предлагали полностью блокировать платформу.
В то же время, по данным опросов, более 75% украинцев не поддерживают блокировку Telegram, но выступают за усиление контроля над его работой.