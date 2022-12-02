СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в трех областях (фото)

Фото: СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в трех областях (t.me/SBUkr)

Служба безопасности Украины проводит обыски в храмах Московского патриархата в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.