ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нашли брошюры, отрицающие существование Украины. СБУ провела новые обыски в УПЦ МП

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 ноября 2022 14:32
Нашли брошюры, отрицающие существование Украины. СБУ провела новые обыски в УПЦ МП Фото: СБУ провела новые обыски в УПЦ МП (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ во время обысков в семинарии и епархии УПЦ (МП) в Тернопольской области и Прикарпатье нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП)", - говорится в сообщении.

В частности, СБУ выявила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.

Также Служба безопасности нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками других национальностей и религии.

Большинство литературы - авторства русских деятелей при издательстве русских типографий.

Кроме того, СБУ изучает происхождение образцов символики "большого войска Донского", обнаруженного в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло рашистам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей.

Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Все они направлены на соответствующие независимые экспертизы.

Как сообщалось, СБУ 22 ноября провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Напомним, 12 ноября в сети появилось видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской Лавре молятся за Россию. После этого руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что эта ситуация не останется без реакции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
DAILY
Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны