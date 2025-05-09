Санкции, оборонные потребности Украины и не только. Шмыгаль переговорил с Каллас во Львове

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с высокой представительницей Европейского союза (ЕС) Каей Каллас во Львове. Во время переговоров были затронуты вопросы санкций против России и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, во время встречи: был затронут широкий спектр вопросов, в частности ситуации на фронте, а также оборонных потребностей Украины;

он поблагодарил за инициативу по выделению 1 млрд евро для оборонной промышленности Украины, а также инициативу по усилению поддержки страны в текущем году. "Ожидаем, что в ближайшее время будет утверждено положение о новом инструменте SAFE. Это даст возможность Украине участвовать в совместных закупках необходимой оборонной продукции вместе с государствами-членами ЕС как на европейском рынке, так и непосредственно у украинских производителей", - добавил глава правительства. Отдельно стороны затронули вопрос санкций против России. Киев, в свою очередь, рассчитывает, что 17-й пакет ограничений будет одобрен как можно быстрее. В частности подчеркнули дальнейшую работу в вопросе конфискации замороженных активов страны-террориста и дальнейшего их направления на нужды Украины.