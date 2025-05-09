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Санкции, оборонные потребности Украины и не только. Шмыгаль переговорил с Каллас во Львове

Пятница 09 мая 2025 11:44
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Санкции, оборонные потребности Украины и не только. Шмыгаль переговорил с Каллас во Львове Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины и Кая Каллас, высокая представительница Европейского союза (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с высокой представительницей Европейского союза (ЕС) Каей Каллас во Львове. Во время переговоров были затронуты вопросы санкций против России и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, во время встречи:

  • был затронут широкий спектр вопросов, в частности ситуации на фронте, а также оборонных потребностей Украины;
  • он поблагодарил за инициативу по выделению 1 млрд евро для оборонной промышленности Украины, а также инициативу по усилению поддержки страны в текущем году.

"Ожидаем, что в ближайшее время будет утверждено положение о новом инструменте SAFE. Это даст возможность Украине участвовать в совместных закупках необходимой оборонной продукции вместе с государствами-членами ЕС как на европейском рынке, так и непосредственно у украинских производителей", - добавил глава правительства.

Отдельно стороны затронули вопрос санкций против России. Киев, в свою очередь, рассчитывает, что 17-й пакет ограничений будет одобрен как можно быстрее. В частности подчеркнули дальнейшую работу в вопросе конфискации замороженных активов страны-террориста и дальнейшего их направления на нужды Украины.

Санкции ЕС против России

После начала полномасштабной войны ЕС ввел ряд санкционных ограничений против России. Санкции коснулись экспорта технологий, банков, сферы энергетики и не только. Также было заморожено около 200 млрд активи Центрального банка России.

Между тем СМИ пишут, что Польша планирует согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России уже до 1 июля.

По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Элины Валтонен, его страна предложила ввести тарифы на весь импорт из России в ЕС, которые будут действовать параллельно с действующими санкциями против страны-террориста.

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Война в Украине Евросоюз Российская Федерация Денис Шмыгаль
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